Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На стенах смоленских школ нанесут граффити с легендарными земляками

На стенах смоленских школ нанесут граффити с легендарными земляками

Старт конкурса «Целый мир знает их имена» объявили в Смоленске Конкурс «Целый мир знает их имена», по результатам которого граффити с легендарными земляками появятся на стенах пяти муниципальных школ, начался в Смоленске.

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