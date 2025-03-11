На стенах смоленских школ нанесут граффити с легендарными земляками

Старт конкурса «Целый мир знает их имена» объявили в Смоленске Конкурс «Целый мир знает их имена», по результатам которого граффити с легендарными земляками появятся на стенах пяти муниципальных школ, начался в Смоленске.
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