Юлия Витязева: Европа хочет сломать себе шею

Спички - не игрушкаПолитикаЮлия Витязева: Европа хочет сломать себе шею «Главный приз Каннского кинофестиваля получил боди-хоррор «Титан» французского режиссера Жюлии Дюкорно.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНаталья ИвановаЯ вот все думаю... А может это наводнение им прилетело свыше за мерзкий образ мышления... Чтобы задумались, куда плывут и в ту ли сторону. А то придется плыть по течению лавины...Леонтий БукштейнНаталья, все дело видимо в том, что у них в европах нет той функции, что есть у Вас - думать? Им это не нужно, потому что тяжело, неподъемно. В советские годы у нас в газетах почем зря ругали "общество потребления". И вот оно расцвело. К счастью, у них, не у нас. Хотя мы тоже мелкими шажочками двигаемся примерно в ту же сторону. А если Вы найдете статистику по эффективность секса на Западе, то Вы сразу поймете, в чем тут дело. Говоря по-простому, их мужчины уже почти ничего не могут за те 4-5 секунд, что длится действие в постели. Что же остается?Да вот это самое - с автомашиной. Только тут не совсем ясно, кто - кого...Наталья ИвановаКак был прав гениальный И.Ефремов, утверждая, что наша земля превратилась в гигантское пепелище опустошенных душ, сила и достоинство которых растрачены в пустой ненависти, зависти, бессмысленной борьбе. Борьба, в основном, за деньги. И везде ложь, которая стала основой сознания и общественных отношений на несчастной планете. А морально-религиозные основы преследует цели внедрения своих верований, свои правила жизни. Человек, в основном, всегда боролся, чтобы устранить из жизни две силы, причиняющие боль – плеть голода – и получил массовое ожирение, и плеть любви, добившись пустоты сексуальной жизни...Комментировать
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