Ростин Бехнам: «Регулирование рынка криптовалют в США зашло в тупик»

Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Ростин Бехнам заявил на встрече с участниками Ассоциации индустрии ценных бумаг и финансовых рынков (SIFMA), что его ведомство сталкивается с ограничениями в обеспечении защиты криптоинвесторов.