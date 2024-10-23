Ростин Бехнам: «Регулирование рынка криптовалют в США зашло в тупик»

Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Ростин Бехнам заявил на встрече с участниками Ассоциации индустрии ценных бумаг и финансовых рынков (SIFMA), что его ведомство сталкивается с ограничениями в обеспечении защиты криптоинвесторов.
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