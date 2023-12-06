«Известия»: Мужчины больше тратят на подарки женщинам и чаще просят их вернуть

Согласно результатам исследования дейтинг-сервиса Mamba и ювелирного бренда SOKOLOV, российские мужчины тратят на подарки женщинам больше денег, но при этом чаще просят вернуть презенты после расставания.
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