Приморцы отдают предпочтение смартфонам с большим объемом памяти

В продажах смартфонов наметился тренд на переход к большему объёму памяти. Интерес к гаджетам на 256 Гб и 512 Гб вырос в январе-июле текущего года в 2,4 и 6,9 раза соответственно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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