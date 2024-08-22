Приморцы отдают предпочтение смартфонам с большим объемом памяти

В продажах смартфонов наметился тренд на переход к большему объёму памяти. Интерес к гаджетам на 256 Гб и 512 Гб вырос в январе-июле текущего года в 2,4 и 6,9 раза соответственно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.