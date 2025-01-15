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Царьград

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Балога предлагает США купить украинскую газовую систему для её защиты

Балога предлагает США купить украинскую газовую систему для её защиты

Бывший глава офиса президента Украины Виктор Балога предложил продать газовую транспортную систему Украины США.

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