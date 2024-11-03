Спортзал астраханской сельской школы обустроили нацпроект и особая федеральная программа

Первый помог провести капремонт, вторая – обзавестись необходимым инвентарем. В этом году в основной общеобразовательной школе села Грачи в рамках нацпроекта «Образование» был капитально отремонтирован спортивный зал.
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