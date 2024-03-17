Публицист Михаил Шахназаров: в российской культуре продолжают заправлять тайные противники СВО

Александр Бурачевский

А кем публицист приходится режиссёру Карену Шахназарову (К. Шахназаров часто выступает, во всяком случае, выступал до регистрации Путина как кандидата в Президенты, в передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым"). О Карене Шахназарове я немного знаю, о Михаиле Шахназарове - не знаю ничего.