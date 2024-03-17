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Спички - не игрушка

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Публицист Михаил Шахназаров: в российской культуре продолжают заправлять тайные противники СВО

Публицист Михаил Шахназаров: в российской культуре продолжают заправлять тайные противники СВО

Как заявил Михаил Шахназаров, они подготавливают почву для возвращения сбежавших в недружественные страны звезд.

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Комментарии
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Александр Бурачевский
А кем публицист приходится режиссёру Карену Шахназарову (К. Шахназаров часто выступает, во всяком случае, выступал до регистрации Путина как кандидата в Президенты, в передаче &quot;Вечер с Владимиром Соловьёвым&quot;). О Карене Шахназарове я немного знаю, о Михаиле Шахназарове - не знаю ничего.
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19 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
это просто однофамильцы!
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17 час.

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