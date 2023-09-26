Медвежий угол
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Медвежий угол

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Россия должна быть способна воевать десятилетиями!

Россия должна быть способна воевать десятилетиями!

Василий Вереск Повылазило хренова туча страдальцев "Ах Россия не может воевать годами!", "Ах - фсёпрапала! В Кримлепридатили!" Когда представители этих страдальцев, или сами они лично сидели по Кремлям, - там, вишь, предателей не было.

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Комментарии
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НК
НС Крокодилов
воевать десятилетиями можно когда противник гораздо слабее тебя. Чтобы потери у него были 1000-кратно выше. Или лучше чтобы у нас их вообще не было. Потому призываю воевать любыми - даже самыми жестокими и страшными средствами,не жалея противника. Свои люди нам самим нужны, у России лишних людей нет. Это должно стать понятным каждому - в первую очередь руководству. Каждый гражданин  по своему ценен.
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1 д.
ВЕ
Валерий Ефимов
А аффтар сам не желает посидеть в окопах, десятилетиями???
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18 час.
Регина Толстоброва
Как говорится, драться надо - так дерись, а если  сбит с ног- сражайся на коленях. Идти не можешь- молча наступай.
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15 час.

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