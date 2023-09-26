Россия должна быть способна воевать десятилетиями!

НК

НС Крокодилов

воевать десятилетиями можно когда противник гораздо слабее тебя. Чтобы потери у него были 1000-кратно выше. Или лучше чтобы у нас их вообще не было. Потому призываю воевать любыми - даже самыми жестокими и страшными средствами,не жалея противника. Свои люди нам самим нужны, у России лишних людей нет. Это должно стать понятным каждому - в первую очередь руководству. Каждый гражданин по своему ценен.