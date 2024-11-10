Смирнов назвал смелым призыв советника Трампа к Украине отказаться от Крыма

Отказавший властям Украины в поддержке по возвращению Крыма старший советник избранного президента США Дональда Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланза стал первым западным политиком, который не побоялся сделать подобное заявление.
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