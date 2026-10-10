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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семин о ВАР: «Когда-то я был его сторонником, сегодня много разочарований. Стоит оставить его только на офсайдных линиях – остальное должны решать судьи»

Экс-тренер « Локомотива » Юрий Семин  разочарован использованием ВАР. «Когда-то я был сторонником ВАР.

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