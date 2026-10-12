В Самаре телебашня засияет в День борьбы с тромбозом

С 18:00 до полуночи 13 октября на медиафасаде самарской телебашни появится надпись «13 октября — День борьбы с тромбозом в России» и символика акции, а само сооружение окрасится в цвета мероприятия.
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