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Царьград

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В Самаре телебашня засияет в День борьбы с тромбозом

В Самаре телебашня засияет в День борьбы с тромбозом

С 18:00 до полуночи 13 октября на медиафасаде самарской телебашни появится надпись «13 октября — День борьбы с тромбозом в России» и символика акции, а само сооружение окрасится в цвета мероприятия.

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