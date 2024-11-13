Ударом не надо: Ирак не допустит атаки со своей территории

Ирак принял меры, которые должны предотвратить использование его сухопутного и воздушного пространства в военных целях, заявил «Известиям» советник премьер-министра республики по политическим вопросам Фади Аш-Шамри.
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