На Чукотке спасли пожилого рыбака, который провел в тундре пять месяцев

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в публикации в своем телеграм-канале сообщила, что полиция Чукотского автономного округа разыскала и привезла домой 70-летнего рыбака, который застрял в тундре на пять месяцев из-за сильных морозов.
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