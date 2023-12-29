В новогоднюю ночь украинцами будут «интересоваться» военкоматы

Заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Анатолий Серединский в пятницу, 29 декабря, заявил, что украинцев, нарушающих комендантский час в новогоднюю ночь, будут задерживать и доставлять, в том числе, в Территориальные центры комплектации (ТЦК – военкоматы, – прим ред.