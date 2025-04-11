Многокилометровая пробка из фур образовалась под Иркутском из-за гололеда

Водителям фур в Иркутской области пришлось простоять в огромной пробке целую ночь. Из-за непогоды на дорогах образовалась гололедица, заехать в горку многотонные машины не могли, поэтому просто буксовали на месте.
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