Умерла знаменитый тренер по фигурному катанию, которая тренировала Авербуха и Валиеву

30 марта в возрасте 74 лет умерла заслуженный тренер по фигурному катанию Наталья Дубинская. Она воспитала множество чемпионов на всероссийском и международном уровне: под ее руководством занимались Илья Авербух и Камила Валиева.
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