Эти люди не сдались и не встали на колени перед укронацистами, а снимок «300 запорожцев, не покорившихся фашистам», признан одним из лучших в мире! ©

NA

Natalya Andreeva

Стыдно перед нашими погибшими воинами,за ‘сбереженные’ жизни подонков,будь они матерями,женами,сестрами,даже детьми,про мужиков ,которые вырастили этих подонков!Все они гуртом убивают и глумятся над нами,несмотря на возраст или беспомощность наших людей!У нас нет национальности:у нас есть у русских одна Родина,а мы все подставляем свои шеи и гнемся,помогая всему миру,чтобы нас ‘любили’!!Спасибо воинам нашим:они наша гордость и сила!Мы вас Никогда не осудим и молимся за Вас!Не забывайте:перед вами-Враг!!!!!