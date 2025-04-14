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Эти люди не сдались и не встали на колени перед укронацистами, а снимок «300 запорожцев, не покорившихся фашистам», признан одним из лучших в мире! ©

Эти люди не сдались и не встали на колени перед укронацистами, а снимок «300 запорожцев, не покорившихся фашистам», признан одним из лучших в мире! ©

11 лет подвигу 300 запорожцев Эти люди не сдались и не встали на колени перед укронацистами, а снимок «300 запорожцев, не покорившихся фашистам», признан одним из лучших в мире! Митинг «Антимайдана» начался утром, 13 апреля 2014 года, у памятника Ленину.

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Комментарии
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Валерий Светлый
жаль, фашистов не снимали...
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13 час.
NA
Natalya Andreeva
Стыдно перед нашими погибшими воинами,за ‘сбереженные’ жизни подонков,будь они матерями,женами,сестрами,даже детьми,про мужиков ,которые вырастили этих подонков!Все они гуртом убивают и глумятся над нами,несмотря на возраст или беспомощность наших людей!У нас нет национальности:у нас есть у русских одна Родина,а мы все подставляем свои шеи и гнемся,помогая всему миру,чтобы нас ‘любили’!!Спасибо воинам нашим:они наша гордость и сила!Мы вас Никогда не осудим и молимся за Вас!Не забывайте:перед вами-Враг!!!!!
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7 час.
Юрий Золотарев
Лишний аргумент за то, что БАНДЕРОСВОЛОТА должна быть уничтожена под корень!!!
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4 час.
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