Позиции оставлены. Пора во всём признаться: Под Часовым Яром пошло что-то не так. "Волки" завыли с новой силой

Штурмовики бригады "Волки" выбили ВСУ с некоторых позиций под Часовым ЯромРИА Новости узнали от Добровольческого корпуса, что штурмовикам бригады "Волки" удалось выбить противника с ряда позиций под Часовым Яром.
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