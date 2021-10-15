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Прямой эфир Поляковой и Ефросининой закончился криками о помощи: "Это капец, ничего нельзя сделать"

Прямой эфир Поляковой и Ефросининой закончился криками о помощи: "Это капец, ничего нельзя сделать"

Певица Оля Полякова с телеведущей Машей Ефросининой, которые запустили новый проект "Взрослые девочки", провели прямой эфир в Инстаграм, однако закончилось все неожиданно Как пишет Politeka.

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