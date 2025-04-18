Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines использует карты, где Донецк и Днепропетровск — города России

Информационное агентство Yonhap сообщило, что составители цифровой карты, доступной для пассажиров самолета южнокорейской компании Asiana Airlines, обозначили города Донецк и Днепропетровск, как российские.
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