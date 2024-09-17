Евросоюз договорился предоставить Украине новый 40-миллиардный кредит. ЕС готовится предоставить Украине до 40 млрд евро новых кредитов к концу года независимо от участия США, после того как план G7 по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву провалился.