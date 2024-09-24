В столичном ГК Измайлова пройдет международный чемпионат для бьюти-мастеров

В Москве 7-8 октября запланировано проведение международного чемпионата для бьюти-мастеров. Организатором соревнований выступает студия эстетики тела, лица и ногтей SAHAR&VOSK под руководством Альбины Володиной.
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