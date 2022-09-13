Южноуральским школьникам помогут определиться с профессией

В Челябинске на базе мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» и образовательного комплекса «Смена» реализуется проект «Билет в будущее».
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