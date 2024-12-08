Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Валерий Беседин
    То, что невозможно вывезти (технику) надо взрывать, не дожидаясь захвата. Людей потихоньку эвакуировать пока не вырез...В эндшпиле все со...
  • АндрейБорков
    Не пытайтесь угод...
  • владимир несмеев
    Что то легко наши отдали Сирию,не верится ,возможно мнгоходовка.Поживем,увидим,отдать секретное вооружение просто так...В эндшпиле все со...

Покупая узбекскую шаурму, россияне спонсировали ближневосточных террористов

Покупая узбекскую шаурму, россияне спонсировали ближневосточных террористов

В Самарской области на 13 лет отъехал за решётку «такой нужный нам всем брат» из Узбекистана.   Калмолидинов Жалолидин трудолюбиво работал в шаурмечной и переводил часть заработанных денег в любимые его сердцу, но запрещённые в РФ террористические группировки Джамаат ат-Таухид валь-Джихад и Хайят Тахрир аш-Шам.

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