Покупая узбекскую шаурму, россияне спонсировали ближневосточных террористов

В Самарской области на 13 лет отъехал за решётку «такой нужный нам всем брат» из Узбекистана. Калмолидинов Жалолидин трудолюбиво работал в шаурмечной и переводил часть заработанных денег в любимые его сердцу, но запрещённые в РФ террористические группировки Джамаат ат-Таухид валь-Джихад и Хайят Тахрир аш-Шам.