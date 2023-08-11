Закон и Порядок

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С чего началось предательство Горбачёва: 2 интересных факта, которые скрывались в СССР

С чего началось предательство Горбачёва: 2 интересных факта, которые скрывались в СССР

Многие граждане бывшего Советского Союза уверены, что эту великую страну развалил Михаил Горбачев и его окружение.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;С чего началось предательство Горбачёва&quot;, А ЗАКОНЧИЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕМ ЕГО ОРДЕНОМ &quot;ПРЕЗИДЕНТОМ&quot; МЕДВЕДЕВЫМ: КАКОВ ЦИНИЗМ ДАМа, КОТОРЫЙ ПЫТАЕТСЯ ОПЯТЬ ИГРАТЬ В БОЛЬШУЮ ПОЛИТИКУ!
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7 час.
ВС
Василий Садайло
То что Горбачев оказался слабым руководителем страны общеизвестно, но обвинять его в предательстве не стоит, а Великий Алкаш Всея Руси Ельцин действительно оказался предателем это общеизвестно. После развала СССР он докладывал Бушу о кончине страны вот где сволочь 100% предательство, но о нем нельзя, его Кремль крышует.
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3 час.

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