Многие граждане бывшего Советского Союза уверены, что эту великую страну развалил Михаил Горбачев и его окружение.
С чего началось предательство Горбачёва: 2 интересных факта, которые скрывались в СССР
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
"С чего началось предательство Горбачёва", А ЗАКОНЧИЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕМ ЕГО ОРДЕНОМ "ПРЕЗИДЕНТОМ" МЕДВЕДЕВЫМ: КАКОВ ЦИНИЗМ ДАМа, КОТОРЫЙ ПЫТАЕТСЯ ОПЯТЬ ИГРАТЬ В БОЛЬШУЮ ПОЛИТИКУ!
Ответить
7 час.
ВС
Василий Садайло
То что Горбачев оказался слабым руководителем страны общеизвестно, но обвинять его в предательстве не стоит, а Великий Алкаш Всея Руси Ельцин действительно оказался предателем это общеизвестно. После развала СССР он докладывал Бушу о кончине страны вот где сволочь 100% предательство, но о нем нельзя, его Кремль крышует.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии