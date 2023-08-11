С чего началось предательство Горбачёва: 2 интересных факта, которые скрывались в СССР

"С чего началось предательство Горбачёва", А ЗАКОНЧИЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕМ ЕГО ОРДЕНОМ "ПРЕЗИДЕНТОМ" МЕДВЕДЕВЫМ: КАКОВ ЦИНИЗМ ДАМа, КОТОРЫЙ ПЫТАЕТСЯ ОПЯТЬ ИГРАТЬ В БОЛЬШУЮ ПОЛИТИКУ!

ВС

Василий Садайло

То что Горбачев оказался слабым руководителем страны общеизвестно, но обвинять его в предательстве не стоит, а Великий Алкаш Всея Руси Ельцин действительно оказался предателем это общеизвестно. После развала СССР он докладывал Бушу о кончине страны вот где сволочь 100% предательство, но о нем нельзя, его Кремль крышует.