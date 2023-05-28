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Грандиозный тур нищеброда по Америке

Грандиозный тур нищеброда по Америке

“Грандиозный” тур по Америке актера-иноагента Артура Смольянинова (который в России также внесен в перечень экстремистов и террористов) после нескольких выступлений, где билеты пришлось продавать со скидкой, скатился до частных квартирников.

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