Грандиозный тур нищеброда по Америке

“Грандиозный” тур по Америке актера-иноагента Артура Смольянинова (который в России также внесен в перечень экстремистов и террористов) после нескольких выступлений, где билеты пришлось продавать со скидкой, скатился до частных квартирников.
“Грандиозный” тур по Америке актера-иноагента Артура Смольянинова (который в России также внесен в перечень экстремистов и террористов) после нескольких выступлений, где билеты пришлось продавать со скидкой, скатился до частных квартирников.
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