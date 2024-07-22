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Приезжий на самокате сбил ребёнка и няню в Москве

Приезжий на самокате сбил ребёнка и няню в Москве

Мужчину доставят в отдел для допроса.На территории района Южное Бутово в Юго-Западном административно округе Москвы самокатчик сбил маленькую девочку и её няню.

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