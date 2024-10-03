Поражения «Реала» и «Баварии», камбэк «Юве», разгром «Атлетико», «Спартак» обыграл «Динамо», 5:1 от «Зенита», Шченсны перешел в «Барсу», апелляция Валиевой отклонена и другие новости

Не только о футболе

1. «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в Кубке, дважды отыгравшись – 3:2! Виллиан Жозе забил первый гол за красно-белых со штрафного на 90-й минуте, а Деян Станкович получил красную за споры с арбитром.