Поражения «Реала» и «Баварии», камбэк «Юве», разгром «Атлетико», «Спартак» обыграл «Динамо», 5:1 от «Зенита», Шченсны перешел в «Барсу», апелляция Валиевой отклонена и другие новости

1. «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в Кубке, дважды отыгравшись – 3:2! Виллиан Жозе забил первый гол за красно-белых со штрафного на 90-й минуте, а Деян Станкович получил красную за споры с арбитром.
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