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Царьград

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Минпросвещения: первоклассники увеличат длительность уроков в январе

Минпросвещения: первоклассники увеличат длительность уроков в январе

Сергей Кравцов сообщил, что с 2026/27 уч. года первоклассники начнут с 35-минутных уроков, а с января увеличат их до 40 минут.

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