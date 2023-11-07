Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 981 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Это уже предлагалось и раньше.Хазин: Путин держ...
  • Евгений Саваровский
    Правильно сказано, что соцпакет для мигрантов должен оплачивать работодатель."Брат, мы голодае...
  • Дмитрий Бакланов
    А на кого менять-то? Видали капиталиста-патриота, который откажется от прибыли, ради страны в которой родился?Хазин: Путин держ...

В Госдуму внесли закон о продаже алкоголя в зонах внутренних перелётов

В Госдуму внесли закон о продаже алкоголя в зонах внутренних перелётов

Сейчас купить горячительное навынос можно в магазинах duty free в зонах международных авиарейсов.Правительство России внесло в Госдуму законопроект, разрешающий продажу алкоголя в магазинах duty free в зонах ожидания полётов на территории страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх