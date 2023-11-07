В Госдуму внесли закон о продаже алкоголя в зонах внутренних перелётов

Сейчас купить горячительное навынос можно в магазинах duty free в зонах международных авиарейсов.Правительство России внесло в Госдуму законопроект, разрешающий продажу алкоголя в магазинах duty free в зонах ожидания полётов на территории страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии