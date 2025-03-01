Регистрация машин в РФ теперь возможна без полиса ОСАГО

В случае смены владельца автомобиля он также не будет нужен С 1 марта полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) больше не требуется для регистрации автомобилей, сообщает ТАСС.
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