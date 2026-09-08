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Прощай, CATL. Li Auto полностью переходит на собственные аккумуляторные батареи

Прощай, CATL. Li Auto полностью переходит на собственные аккумуляторные батареи

Фирменные батареи Li Auto уже используются в моделях Li L8, Li L6 и Li i8 Компания Li Auto подтвердила, что ее запатентованная технология производства аккумуляторов внедрена во всю линейку автомобилей начиная с 7 сентября.

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