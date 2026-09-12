🔴 В Крыму с начала года запустили два проекта по обучению управлению БПЛА С января этого года в Крыму реализованы два образовательных проекта, направленные на обучение школьников и студентов основам управления беспилотными летательными аппаратами, рассказал «Крым 24» директор Крымского исследовательского института беспилотных технологий Богдан Зиньков.
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