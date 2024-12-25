Новогодние праздники 2025: как работают банки и когда можно отправлять деньги Ирэн ОрлонскаяС приближением новогодних праздников многие начинают планировать подарки и переводы денег своим родным и деловым партнёрам.
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