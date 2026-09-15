Столько ИИ, сколько понадобится: «Алиса AI» научилась сама решать, сколько «интеллекта» нужно для ответа

Новая функциональность реализована в новом режиме «Эксперт» Разработчики Яндекса выпустили одно из крупнейших обновлений фирменного ИИ в этом сезоне — «Алиса AI» получила систему автоматического выбора ИИ-модели в зависимости от сложности запроса.