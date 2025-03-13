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Поражение Украины: в Судже гниют сотни трупов, выжившие варятся в котлах - ВСУ потеряли плацдарм под Курском

Поражение Украины: в Судже гниют сотни трупов, выжившие варятся в котлах - ВСУ потеряли плацдарм под Курском

БлокнотРУ На Курском направлении СВО продолжается битва за Суджу. Несмотря на информацию военного обозревателя Юрия Подоляки, остальные военкоры осторожнее пишут об освобождении города.

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Комментарии
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В С
Суджа уже взята.
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23 час.
ВВ
Владимир Витковский
... они пришли убивать НАС, какая может быть жалость к врагу???????
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22 час.
Игорь Кузнецов
Если строго следовать закону, то суд устанавливает наказание за преступление. В этом случае те, кто в рядах ВСУ перешёл границу РФ в Курской области - террористы и для них предусмотрено суровое наказание. От них ещё можно получить показания кто занимался зверскими пытками и т.д. С теми особый приговор должен быть - пожизненное без права амнистии. Это похуже смерти. А просто военнопленных, взятых на ЛБС, можно, например, обменять.
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6 час.
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