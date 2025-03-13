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Петербургский дневник

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Генпрокуратуру попросили проверить законность гражданства Сарика Андреасяна

Генпрокуратуру попросили проверить законность гражданства Сарика Андреасяна

Это инициатива «Ветеранов России» Общественное движение «Ветераны России» обратилось в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить законность получения российского гражданства режиссером Сариком Андреасяном, пишет «Абзац».

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