Генпрокуратуру попросили проверить законность гражданства Сарика Андреасяна

Это инициатива «Ветеранов России» Общественное движение «Ветераны России» обратилось в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить законность получения российского гражданства режиссером Сариком Андреасяном, пишет «Абзац».
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