Неделя в Поморье начнётся с прохладной погоды

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе поднимется до +5,+10 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе поднимется до +5,+10 градусовОблачно с прояснениями, местами небольшой дождь.
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