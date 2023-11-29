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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Шевченко: «Понял, насколько сложно совмещать теннис на топ-уровне с игрой в PlayStation. Но у Медведева каким-то образом получается»

– Как общаетесь с другими российскими теннисистами? Знаю, дружите с Даниилом Медведевым. – Очень хорошо знаю Даню, конечно.

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