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Бывший врач сборной РФ по хоккею отреагировал на допинг-пробу Ничушкина

Бывший врач сборной РФ по хоккею отреагировал на допинг-пробу Ничушкина

Бывший врач сборной России по хоккею Валерий Конов в пятницу, 5 ноября, в беседе со «Спорт-Экспресс» прокомментировал информацию о возможной дисквалификации российского нападающего клуба НХЛ «Колорадо» Валерия Ничушкина за употребление тестостерона.

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