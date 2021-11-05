Бывший врач сборной РФ по хоккею отреагировал на допинг-пробу Ничушкина

Бывший врач сборной России по хоккею Валерий Конов в пятницу, 5 ноября, в беседе со «Спорт-Экспресс» прокомментировал информацию о возможной дисквалификации российского нападающего клуба НХЛ «Колорадо» Валерия Ничушкина за употребление тестостерона.