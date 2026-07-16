Один из подозреваемых в убийстве Березовской замешан в организации терактов в РФ

REUTERS/Monaco prosecutor Украинку Анастасию Березовскою, которая организовала взрыв в Монако и совершила покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева, позже нашли убитой в Киеве, ее убийцы задержаны.
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