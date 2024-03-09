Ну, это все! После того, как Пугачева вдруг захотела ответить певцу Стасу Михайлову - бессвязной речью, гримасой, якобы старого человека, и голосом старой калоши, сказав при этом, что "нормальные люди в эту страну не вернутся", закрутилось все уже по-серьезному! Госдума на следующий день кипела.
Ты будешь проклята своей страной! Михалков требует лишить Пугачеву всего
Комментарии
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Николай Артамонов
Кузьминская потаскушка!
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16 час.
Борис Леонтьев
Что толку признавать её и её педераста муженька иноагентами? Надо лишать гражданства, запрещать пожизненно въезд в Россию, лишать всех званий и наград и отнимать всё "нажитое непосильным трудом" до последней копейки и последней тряпки.
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15 час.
Сергей Сидоров
Давно пора лишить российского "гешефта" эту глупую, старую русофобку.
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7 час.
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