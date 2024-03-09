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Ты будешь проклята своей страной! Михалков требует лишить Пугачеву всего

Ты будешь проклята своей страной! Михалков требует лишить Пугачеву всего

Ну, это все! После того, как Пугачева вдруг захотела ответить певцу Стасу Михайлову - бессвязной речью, гримасой, якобы старого человека, и голосом старой калоши, сказав при этом, что "нормальные люди в эту страну не вернутся", закрутилось все уже по-серьезному! Госдума на следующий день кипела.

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Комментарии
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Николай Артамонов
Кузьминская потаскушка!
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16 час.
Борис Леонтьев
Что толку признавать её и её педераста муженька иноагентами? Надо лишать гражданства, запрещать пожизненно въезд в Россию, лишать всех званий и наград и отнимать всё &quot;нажитое непосильным трудом&quot; до последней копейки и последней тряпки.
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15 час.
Сергей Сидоров
Давно пора лишить российского &quot;гешефта&quot; эту глупую, старую русофобку.
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7 час.

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