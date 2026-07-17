Глава управы Ярославского района провёл плановый обход территории

Глава управы Ярославского района Алексей Турков совместно с главой муниципального округа Андреем Батуриным, заместителем главы управы Еленой Мориной, представителями ГБУ «Жилищник Ярославского района», общественными советниками, Молодёжной палатой и активными жителями провёл плановый обход территории по заранее утверждённому маршруту .
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