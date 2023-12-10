МИД КНДР: США подрывают глобальный мир и превращают СБ ООН в поле конфронтации

Заместитель главы Министерства иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Гён выступил с заявлением о том, что Соединенные Штаты Америки проводят на международной арене политику произвола и двойных стандартов.
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