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Дипломат Полянский: украинцы все меньше поддерживают Киев

Дипломат Полянский: украинцы все меньше поддерживают Киев

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский высказал на заседании Совета Безопасности организации замечание о том, что украинцы все меньше поддерживают официальные власти страны.

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