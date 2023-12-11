Дипломат Полянский: украинцы все меньше поддерживают Киев

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский высказал на заседании Совета Безопасности организации замечание о том, что украинцы все меньше поддерживают официальные власти страны.
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