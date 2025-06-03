НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

**С новой демонстрацией The Witcher 4 стало известно, что события игры как ми...

С новой демонстрацией The Witcher 4 стало известно, что события игры как минимум развернутся в КовиреНа карте, прикрепленной к посту, можете посмотреть, где были события прошлых частей: The Witcher 1 – черные кружки, The Witcher 2 – синие кружки, The Witcher 3 – красные кружки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх