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Информационный фронт: инструменты Запада в пропаганде против России

Информационный фронт: инструменты Запада в пропаганде против России

Российский оппозиционер Алексей Навальный* выступил с обращением к западным лидерам и главам IT-корпораций с призовым открыть против России «информационный фронт» за счет огромных вливаний в интернет-рекламу и пропаганду, направленную на граждан РФ.

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