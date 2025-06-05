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Петербургский дневник

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Пост про разговор с Путиным исчез из соцсети Трампа, после чего снова появился

Пост про разговор с Путиным исчез из соцсети Трампа, после чего снова появился

Никаких комментариев со стороны Белого дома не последовало Публикация про телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным исчезла в среду, 4 июня, со страницы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в социальной сети Truth Social на некоторое время, а затем была вновь опубликована без изменений по тексту и объяснения причин.

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