Пост про разговор с Путиным исчез из соцсети Трампа, после чего снова появился

Никаких комментариев со стороны Белого дома не последовало Публикация про телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным исчезла в среду, 4 июня, со страницы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в социальной сети Truth Social на некоторое время, а затем была вновь опубликована без изменений по тексту и объяснения причин.