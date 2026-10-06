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Царьград

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South China Morning Post: бездомный в Китае нашел сбережения в 5,4 млн рублей

South China Morning Post: бездомный в Китае нашел сбережения в 5,4 млн рублей

71-летний бездомный в Чандэ, Китай, неожиданно узнал о наличии 424 тысяч юаней на пенсионном счете. Мужчина, ранее работавший в государственном магазине, теперь планирует снять жилье и посетить родной Чжучжоу после получения банковской карты.

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